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Главная » Украина » Экономика
14:56 08 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Следователи затребовали документы порта Южный, подозревая в коррупции экс-руководителя Яблуновского

Полиция Одесской области приступила к досудебному расследованию дела о нарушении чиновниками порта Южный антикоррупционного законодательства в период, когда предприятием руководил Анатолий Яблуновский.

Об этом сообщается в письме Следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области к руководству ГП «МТП «Южный».

Близкие родственники Анатолия Яблуновского работали в его подчинении, что, по мнению правоохранителей, привело к конфликту интересов. Директор порта не принял меры для урегулирования этого конфликта, что существенно навредило государственным интересам.

Полиция завела дело № 1201960000001002 от 29.10.2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 364 ч.2 УК Украины.

Следователи потребовали у руководства порта предоставить документы предприятия, связанные с этим делом, в частности, Коллективный договор, Положение о конфликте интересов, Антикоррупционную программу. Кроме того, полиция просит предоставить рапорты руководителей подразделений, приказы о премировании сотрудников с листами согласования и другие внутренние документы, на основании которых с июня 2018 г по ноябрь 2019 г. начислялись премии сотрудникам порта.

Ранее следователи вызывали для дачи показаний и.о.директора ГП «МТП «Южный» Яблуновского А.Н., старшего сменного диспетчера порта Яблуновского В.Н. старшего экономиста порта Яблуновской Н.В., начальника службы охраны порта Кузьмина В.В. и докера-механизатора Постникова. Никто из них по повестке не явился.

Справка. Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, карается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (статья 364 ч.2 УК Украины).

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Тэги: уголовное дело, расследование, Одесская область, анатолий яблуновский, орт южный

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