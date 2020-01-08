Нельзя исключать теракт. Кто находился на борту украинского «Боинга».
Иран не выдаст бортовые самописцы, что рождает вопросы.
На борту самолета МАУ, который сегодня разбился через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана, находилось 177 человек. Из них 11 – граждане Украины. Вспомним их поименно: пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко. Бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мирия Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб. Пассажиры Елена Малазова и Ольга Кобюк.
Кроме граждан Украины, в потерпевшем крушение самолете находились 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана и по трое немцев и англичан.
Со ссылкой на прокурора Ирана сообщается, что оба бортовых самописца, так называемые «черные ящики», обнаружены. При этом иранская сторона уже заявила о том, что не передаст самописцы украинской стороне и разработчикам самолета – компании «Боинг».
Самолет компании МАУ был 2016 года выпуска, и накануне трагедии прошел обязательный технический осмотр всеми службами. По данным компании, управляли «Боингом» одни из самых опытных пилотов, и там практически исключают их ошибку, поскольку самолет набрал лишь высоту 2600 метров.
Иранские власти сначала отвергли версию теракта, однако потом заявили, что поспешили с выводами – причины ЧП должны назвать специалисты.
Новости по теме
Полиция Одесской области приступила к досудебному расследованию дела о нарушении чиновниками порта Южный антикоррупционного законодательства в период, когда предприятием руководил Анатолий Яблуновский.
Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по двум базам – в Асаде и Эрбиле.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.