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Главная » Украина » Экономика
15:59 08 Января 2020 Просмотров 406   КомментариевКомментарии

«Доллар по 40 покажется нам сказкой», – нардеп дал тревожный прогноз на случай реальной войны в Персидском заливе

Прогноз по нынешней финансовой ситуации от парламентария, который попал в Раду под брендом «Слуги народа».

Экс-журналист и экс-телеведущий, а ныне народный депутат Украины Александр Дубинский, в своем Telegram-канале раскритиковал руководство Минфина и Нацбанка, и порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому экстренно созвать заседание СНБО по ситуации на финансовом рынке. Он задался вопросом о том, что произойдет с экономикой Украины, если вдруг иностранные инвесторы выйдут из рисковых проектов.

Дубинский заявляет, что ситуация на валютном рынке просто критическая, и что об этом руководство страны замалчивает и врет. И что гривна пойдет в глубокое пике. При этом, даже этот сценарий может порадовать Дубинского – тогда, по его словам, Украине не придется выплачивать 12 миллиардов долларов США по драконовским «вариантам Яресько», если экономика Украины продемонстрирует за год рост более 3%.

«А дальше – запрет импорта ,контроль над валютными операциями и потолок на снятие средств в банкоматах…Все эти либерализации Нацбанка под иностранных долговых спекулянтов нужно срочно отменять. Иначе, в случае реальной войны в Персидском заливе, курс 40 покажется нам сказкой», – резюмировал Дубинский.

Источник:
Тэги: Нацбанк, минфин, гривна, курс доллара, прогноз, Александр Дубинский, пике

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