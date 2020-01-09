«Армия уже не та»: В Донецкой области военнослужащий с автоматом напал на продуктовый магазин

Завладев выручкой, преступник не вернулся на передовую.

12 мая 2018 года 32-летний военнослужащий-контрактник Илья Гнибида покинул свою часть п/п В2970, располагающуюся на передовой в Донецкой области. Обзаведясь автоматом Калашникова и патронами к нему, он решил совершить разбойное нападение на продуктовый магазин в селе Щуровое, что в Лиманском районе Донецкой области.

Приехав к месту преступления на микроавтобусе «Форд», Гнибида занял удобную для наблюдения точку. Убедившись, что продавец в продмаге одна, он скрыл лицо под балаклавой, и, вооруженный автоматом, вошел в дверь сельмага.

Сам Гнибида суду рассказал, что продавщица даже не вскрикнула – она буквально оцепенела от ужаса. Преступник приставил к ее виску дуло автомата, и потребовал всю выручку. Всего разбойник завладел 11-ю тысячами гривен. Заперев женщину в подсобке, налетчик спокойно покинул магазин и уехал.

Спустя более полутора лет Гнибида заявляет, что ему ужасно стыдно за содеянное. Вину он признал полностью, и показания давал четко и последовательно. Вспоминает, что в то время находился в состоянии полного безразличия к окружающему, и на преступление пошел поэтому же.

Артемовский районный суд приговорил Гнибиду к семи годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Вполне возможно, что он даже не будет обжаловать вердикт суда.

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