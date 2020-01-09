Запорожская финансовая пирамида приказала долго жить, ее организаторы за решеткой и в розыске

Уже двое организаторов «лохотрона» находятся в следственном изоляторе.

Как сообщил Ярослав Гришин, депутат Запорожского областного совета, управляющий партнер адвокатской компании «Ярослав Гришин и партнеры», членам финансовой пирамиды «Деймос» — Дьяченко и Пикалову – избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей. Двое их подельников, Литвиненко и Скрипка, находятся в розыске – суд дал санкцию на их задержание.

Пикалов и Дьяченко могут выйти под залог в размере более 10 000 000 гривен, но сейчас находятся в Киевском СИЗО.

Напомним, как уже сообщал Наш город, сумма причиненного ущерба гражданам — более 100 млн. грн. Правоохранители подозревают членов преступной организации в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190, 209, 212, 364 УК Украины.

Правозащитник Ярослав Гришин в течение двух лет сообщал о неправомерной деятельности сети ломбардов «Деймос».

Напомним, в январе 2019 года в центральном офисе запорожской ювелирной сети «Демос» возле ТЦ «Украина» правоохранители проводили обыски.

Как «Суббота плюс» писала летом 2018 года, ювелирный дом Демос обокрал запорожцев более чем на 100 млн гривен.

Что касается сомнительной деятельности ООО«Демос», а именно организованной финансовой пирамиды, суть в следующем: ООО «Демос» принимало у запорожцев денежные вклады под весьма заманчивый процент (более 30% годовых), а вот по истечению срока, указанного в договорах, должностными лицами Кредитного Союза «ЮК Демос» было отказано в возврате и выплате суммы депозита.

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