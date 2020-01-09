«Реаніматолог вийшов і сказав, що там кулі з автомата.» Полиция и родственники погибших рассказали подробности о расстреле в Каховке

Розслідування вбивства Володимира Чебукіна, яке сталося новорічною ніччю в Каховці, буде справедливим і неупередженим.

Розслідування вбивства Володимира Чебукіна, яке сталося новорічною ніччю в Каховці, буде справедливим і неупередженим. Про це заявив начальник поліції в Херсонській області Олександр Прокудін, повідомляє «Херсон Оnline«.

За його словами, переконання в тому, що поліція заважатиме слідчим діям ДБР або захищати колишніх або діючих співробітників правоохоронних органів від покарання за скоєне – помилкове.

«Запевняю вас, що Закон понад усе. Кругової поруки не буде. Не буде саботажу і перешкоджання. Розслідування обставин смерті Володимира буде справедливим і неупередженим», – зазначив Прокудін.

Поліцейський розповів, що наразі відомо слідству.

Причетність працівника Каховського відділу поліції до вбивства. За словами Прокудіна, він є чинним працівником і обіймає посаду старшого інспектора з контролю за оборотом зброї в сфері дозвільної системи сектора превенції Каховського ВП. Слідство встановило, що чоловік дійсно в ніч скоєння злочину знаходився в компанії разом з підозрюваним.

«Другого січня моїм рішенням він був відсторонений від виконання службових обов’язків і на даний час знаходиться за місцем проживання. Чи причетний він до скоєння злочину, встановлюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань, куди ми також другого січня направили всі необхідні матеріали за даним фактом», – зазначив чоловік.

Чи приховувала каховська поліція цей злочин. За словами Прокудіна, ці звинувачення не відповідають дійсності. Слідчі дії проводилися, зокрема поліцейські встановили і опитали всіх учасників події, які на той момент перебували в домоволодінні, у якому стався злочин.

«Протягом 5-6 годин поліція зібрала необхідні матеріали для затримання підозрюваного і після всіх процесуальних дій він був поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Однак деякі прорахунки в діях каховських поліцейських були. Зокрема, автомобіль, на якому приїхав Володимир, не був одразу видалений слідчо-оперативною групою та оглянутий належним чином. На даний час транспортний засіб арештовано, оглянуто і з нього вилучені всі необхідні для розслідування сліди, – розповів поліцейський.

Огляд місця події. Прокудін розповів, що з місця злочину було вилучено пристрій для відстрілу патронів травматичної дії. Згідно з номерами і записами в дозвільному посвідченні і в інформаційних базах, зброя належить саме загиблому. В день скоєння злочину, поліцейські не виявили відеореєстратора, в якому зберігаються відеозаписи з підключених камер спостереження, але вилучили два домофона, які направлять на комп’ютерно-технічну експертизу. У матеріалах кримінального провадження є відеозаписи з попередніх місць перебування компанії в якості підозрюваного, так і потерпілого.

Огляд тіла загиблого. Оглядав Володимира місцевий судмедексперт, якому ініціативна група не довіряє. Тому з ініціативи родичів вирішується питання про призначення повторної комплексної судово-медичної експертизи.

«Ми сподіваємося, що вже найближчим часом нам будуть відомі попередні усні висновки щодо дійсного характеру пошкоджень, кількості куль, які потрапили у Володимира, в якому стані він перебував, з якої зброї, відстані, місця у нього стріляли», – зазначив поліцейський.

Вбивство 26-річного чоловіка в Каховці: поліція заявила про повторну судово-медичну експертизу



У Каховці тривають масштабні протести через вбивство 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Основна причина народного гніву – люди підозрюють поліцію у приховуванні слідів вбивства чоловіка.

На акції протесту, яка відбувається біля управління поліції на вулиці Мелітопольській, 153, знаходиться і мама загиблого Олена Чебукіна.

Жінка не може стримати сліз і розповідає, що в її сина стріляли, імовірно, з трьох різних видів зброї.

У Каховці тривають масштабні протести

«Реаніматолог вийшов і сказав, що там кулі з автомата. І взагалі сказав, що там було три види, три різних зброї», – повідомила мати загиблого Олена Чебукіна, яку цитує «Типовий Херсон«.

У свою чергу сестра загиблого Дар’я розповіла страшні наслідки розстрілу. За її словами, у Володимира «були пробиті легені в двох місцях. У нього пробита печінка в п’яти місцях. У нього відрізали дві кишки по метру. У нього прострелений шлунок, половину вирізаний».

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