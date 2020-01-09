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Главная » Украина » Происшествия
14:11 09 Января 2020 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Что не так с версией украинской полиции о задержании вора в законе Камо Московского?

В Департаменте стратегический расследований, похоже, перемудрили.

Украинская полиция отрапортовала о задержании на территории Украины 57-летнего уроженцы Тбилиси Камо Егиазарове как о некоем событии века. По версии сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции, данный гражданин, известный в определенных кругах как вор в законе Камо Московский, скрывался в Украине от преследования российских властей. Якобы в России ему грозила ответственность за его высокий статус.

Однако если верить российскому изданию ПраймКрайм, Камо Московский еще в 2011 году был не признан другим вором – Сергеем Асатряном, именуемым Осетриной Младшим. Последствия этого конфликта таковы, что Камо Московский считается не признанным в своей среде. На жаргоне это значит, что его «тормознули». А сам он по этому поводу «не газует»…

При этом никто не умаляет криминальных талантов задержанного – в общей сложности он отбыл в тюрьмах различного режима, включая строгий, более трех десятков лет. Псоледний раз на свободе он оказался лишь в октябре 2019 года.

Сейчас Камо Московский находится в Чернигове, откуда его будут депортировать в российскую Федерацию либо иную страну.

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Тэги: Россия, вор в законе, задержание, криминал украина, камо московский, под конфликтом

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