Что не так с версией украинской полиции о задержании вора в законе Камо Московского?
В Департаменте стратегический расследований, похоже, перемудрили.
Украинская полиция отрапортовала о задержании на территории Украины 57-летнего уроженцы Тбилиси Камо Егиазарове как о некоем событии века. По версии сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции, данный гражданин, известный в определенных кругах как вор в законе Камо Московский, скрывался в Украине от преследования российских властей. Якобы в России ему грозила ответственность за его высокий статус.
Однако если верить российскому изданию ПраймКрайм, Камо Московский еще в 2011 году был не признан другим вором – Сергеем Асатряном, именуемым Осетриной Младшим. Последствия этого конфликта таковы, что Камо Московский считается не признанным в своей среде. На жаргоне это значит, что его «тормознули». А сам он по этому поводу «не газует»…
При этом никто не умаляет криминальных талантов задержанного – в общей сложности он отбыл в тюрьмах различного режима, включая строгий, более трех десятков лет. Псоледний раз на свободе он оказался лишь в октябре 2019 года.
Сейчас Камо Московский находится в Чернигове, откуда его будут депортировать в российскую Федерацию либо иную страну.
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