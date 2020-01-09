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Главная » Мир » Наука и Техника
14:45 09 Января 2020 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Викинги тоже боялись изменения климата, – ученые

Викинги в IX веке боялись климатической катастрофы и были обеспокоены своим будущим. Исследователи заново прочли рунические надписи на известном камне.

Это самая длинная известная руническая надпись в мире

Это камень у озера Веттерн на юге Швеции имеет высоту 3,82 метра и имеет более 700 знаков. Это самая длинная известная руническая надпись в мире.

Некоторые ученые считают, что речь идет о Теодорихе Великом, который правил в Остготском королевстве на территории современной Италии.

Исследователи из трех шведских университетов представили новую интерпретацию текста. Они подозревают, что автор предупредил об изменении климата, пишет Bild.

В то время серия извержений вулканов привела к резкому снижению температуры на планете, неурожаям и голоду. По оценкам, около половины населения Скандинавского полуострова погибли.

По словам исследователей, память об этих трагических событиях могла передаваться из поколения в поколение и отразиться в мифологии. Упомянутые на камне битвы могут быть не настоящими битвами, а «конфликтом между светом и тьмой, жаром и холодом, жизнью и смертью», считают ученые.

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Тэги: Скандинавские страны, изменение климата, рунические надписи

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