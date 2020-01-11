Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Трудный день, особенно для тех, чья деятельность связана с торговлей, поездками, частыми контактами.

Гороскоп на 12 января 2020 Овен

Трудный день, особенно для тех, чья деятельность связана с торговлей, поездками, частыми контактами. Вы можете почувствовать ограничения своих возможностей, скованность в общении, трудности в формулировании мыслей словами, ваша речь будет менее убедительной. Для обучения тоже время не лучшее, в поездках могут возникать препятствия.

Гороскоп на 12 января 2020 Телец

Неподходящее время для изменений, связанных с работой. Внедрение новых методов может принести только расходы и проблемы. Поиск новых источников дохода или смена рода деятельности тоже может быть преждевременной и необдуманной. Сейчас лучше заниматься привычными делами в привычном окружении. Неплохое время для возобновления старых деловых связей, сотрудничества. Ваше финансовое благополучие сильно зависит от других людей.

Гороскоп на 12 января 2020 Близнецы

Сложное время, когда могут быстро проявиться любые уязвимости вашего организма, а психологическое напряжение вызвать нарушения в физическом теле. Особого внимания потребует мочеполовая система, возможны заболевания почек, инфекционные заболевания и травмы. Надо остерегаться ушибов и переломов костей, особенно уязвима область поясницы и колени.

Гороскоп на 12 января 2020 Рак

Относительно благополучный период для вас, несмотря на его общую напряженность. Чтобы не заболеть и не получить травму, от вас требуется в основном умеренность и осторожность. Для большинства Раков это не самая трудная задача. Уязвимой в это время у вас может стать печень, седалищный или бедренный нерв. Энергия быстро истощается от эмоциональных переживаний, негативного мышления или чрезмерной импульсивности.

Гороскоп на 12 января 2020 Лев

Внимание многих представителей этого знака будет сосредоточено на теме романтических отношений. Сейчас хорошее время, чтобы найти свою любовь. Однако, встретив того, кто может стать вашей второй половинкой, вы можете столкнуться с препятствиями, которые помешают укреплению отношений. Несмотря на обилие романтических указаний, этот период способен принести отчуждение и огорчения в любви. Сохранить хорошее эмоциональное состояние вам помогут развлечения и творчество.

Гороскоп на 12 января 2020 Дева

Напряженный для вас период, требующий способности легко преодолевать стрессы и быстро восполнять растраченную энергию. Под энергетической нагрузкой на этот раз нервная система и прямая кишка. Следует избегать курения и длительного нахождения в душных помещениях, так как легкие нуждаются в большом количестве кислорода. Полезны занятия физкультурой.

Гороскоп на 12 января 2020 Весы

Лень всерьез овладеет вами, не давая заниматься текущими делами и решением важных вопросов. Пока не поздно, переадресуйте их кому-нибудь другому. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Быть может, это организм дает вам понять, что у него не все в порядке.

Гороскоп на 12 января 2020 Скорпион

В этот период не стоит оставаться в одиночестве, иначе начнут посещать невеселые мысли. Проводите время с друзьями, коллегами и семьей. Будьте осторожны во всем, что касается финансов. Если вам предложат выгодный кредит или участие в акции, переборите себя и не соглашайтесь!

Гороскоп на 12 января 2020 Стрелец

Проблем у вас будет немало, но все их вы сможете решить собственными силами. А вот ваша вторая половина вряд ли обойдется без вашей помощи – не отказывайте в ней. Звезды рекомендуют начать заниматься спортом. Особенно это актуально для тех, кто хочет похудеть.

Гороскоп на 12 января 2020 Козерог

Козерогам, находящимся в стабильных отношениях, придется проверить свои чувства на прочность. Ситуации, которые будут возникать сегодня, или разрушат союз, или еще больше его укрепят. Звезды не советуют сейчас одалживать деньги, особенно у родственников.

Гороскоп на 12 января 2020 Водолей

У Водолеев в это время у вас наиболее уязвима печень, нужно относиться к ней бережнее и избегать излишеств в еде и питье. Кроме того, к болезням и травмам могут вести эмоциональные проблемы, депрессивное мышление, вредные привычки. Могут быть нарушения сна. Для укрепления здоровья полезны нетрадиционные методы, медитация, иглорефлексотерапия, профилактический массаж.

Гороскоп на 12 января 2020 Рыбы

Звезды не советуют вам доверять окружающим, даже хорошо знакомым, в этот период. Велик риск, что вас обманут, воспользовавшись доверчивостью и наивностью. В любовных отношениях, наконец, установится мир. Используйте этот шанс, чтобы укрепить духовную связь с любимым человеком.

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