Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустил

А перед этим приговорил к восьми годам заключения.

На днях Артемовский горрайонный суд приговорил к восьми годам лишения свободы и выпустил из-под стражи под личное поручительство 40-летнего боевика так называемой «Донецкой народной республики» Романа Толкущего.

Преступник получил широкую известность в марте 2018 года, когда он по ошибке вышел на позиции украинских военных, которые его и задержали. Тогда военному телевидению Толкущий рассказал, что пошел убивать украинцев на позиции сепаратистов не из политических убеждений, а экономической привлекательности. На тот момент боевики получали в «ДНР» по 360 долларов США в месяц.

У задержанного Толкущего изъяли документы и гранату. Своей вины он не отрицал.

О том, почему суд выпустил осужденного боевика на свободу, можно только догадываться. Возможно, он значится в списках обмена пленными.

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