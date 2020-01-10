Полиция не смогла доказать, что женщина сбила лежащего на дороге пешехода
Неожиданная развязка в деле о дорожной трагедии.
В Костополе Ровенской области оправдана местная жительница, которой вменялся наезд на пешехода со смертельным исходом, имевшим место еще осенью 2016 года в селе Яполоть.
Как рапортовали после случившего полицейские, женщина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, допустила наезд на лежавшего на проезжей части местного жителя. Эксперты заключили, что автомобилистка могла и была обязана выявить препятствие на дороге и объехать его.
Сама обвиняемая заявила, что ни на кого не наезжала. В злополучный вечер, приблизительно в 22-00, она ехала с мужем в их микроавтобусе, когда внезапно на дороге заметила нечто. Сразу она приняла это ком тряпья, и объехала препятствие. Ехавший сзади сын семейной пары набрал мать, и сказал, что на дороге лежит человек. Они остановились, и попытались оказать помощь мужчине, но он уже не подавал признаков жизни.
Эксперты не смогли однозначно ответить, наезжала ли подсудимая на лежавшего, поскольку ни крови, ни тканей на колесах авто и на частях кузова не осталось.
На основании этого, суду ничего не оставалось, кроме как оправдать женщину за недоказанностью совершения ею преступления.
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