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Главная » Украина » Происшествия
17:39 10 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция не смогла доказать, что женщина сбила лежащего на дороге пешехода

Неожиданная развязка в деле о дорожной трагедии.

В Костополе Ровенской области оправдана местная жительница, которой вменялся наезд на пешехода со смертельным исходом, имевшим место еще осенью 2016 года в селе Яполоть.

Как рапортовали после случившего полицейские, женщина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, допустила наезд на лежавшего на проезжей части местного жителя. Эксперты заключили, что автомобилистка могла и была обязана выявить препятствие на дороге и объехать его.

Сама обвиняемая заявила, что ни на кого не наезжала. В злополучный вечер, приблизительно в 22-00, она ехала с мужем в их микроавтобусе, когда внезапно на дороге заметила нечто. Сразу она приняла это ком тряпья, и объехала препятствие. Ехавший сзади сын семейной пары набрал мать, и сказал, что на дороге лежит человек. Они остановились, и попытались оказать помощь мужчине, но он уже не подавал признаков жизни.

Эксперты не смогли однозначно ответить, наезжала ли подсудимая на лежавшего, поскольку ни крови, ни тканей на колесах авто и на частях кузова не осталось.

На основании этого, суду ничего не оставалось, кроме как оправдать женщину за недоказанностью совершения ею преступления.

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Тэги: суд, дтп, приговор, Ровенская область, оправдательный приговор

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