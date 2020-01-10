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Главная » Украина » Политика
15:57 10 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ДАБІ збирає друзів

Невдовзі ви почуєте ще багато цікавого. Наприклад, про нове елітне авто пані Костенко, на якому вона їздить на державну роботу і яке вона чомусь забула задекларувати.

Цей текст є логічним продовженням попереднього - «ОП повертає братів Горових», в якому йдеться про те, що заступник Офісу президента Сергій Трофімов взяв під свою «парасолю» легендарних схемщиків братів Горових. В результаті цієї колаборації брати за допомогою зухвалої протизаконної оборудки повернули собі контроль над Державною архітектурно-будівельною інспекцією, яка приносила їм мільярди «чорних» грошей.

Також у попередньому тексті я детально розповів, як Олена Костенко поза конкурсом стала керівником ДАБІ і висловив припущення, що вона є лише аватаром, за яким стоїть потужна, глибоко корумпована організація. Те, що відбувається в ДАБІ зараз, цілком підтверджує мою думку. Переходимо до фактів.

Після призначення Костенко почала формувати команду радників. Одним з них став Олександр Сергієнко, колишній керівник одного з управлінь ДАБІ доби Сергія Кучера, винахідника схеми «5 доларів з квадратного метра» та партнера Горових. Як стверджує «Главком», Сергієнко прийшов не сам, а зі своїм колишнім заступником Олександром Воробйовим, який також став радником Костенко. Dream team зі збору каси з забудовників, найбільш плодотворний період роботи якої припав на 2012-2014 р.р., повернулася в рідні пенати.

Але команда мрії була б неповною без особистого представника, власне, Трофімова. Така людина є, її звати Володимир Родін. Це забудовник, партнер будівельно-девелоперської компанії BD Holding і дуже впливова, незважаючи на відсутність офіційного державного статусу, людина. Про його зв‘язки та роль в Офісі президента можна прочитати тут.

Таким чином, окрім Горових, довкола ДАБІ вимальовується наступна конфігурація «смотрящих»: фактичний керівник – Родін, головний схемщик і «касир» – Сергієнко, виконавець – Костенко. Нормальна кадрова реформа за свої гроші, точніше за наші гроші.

Я продовжую стежити за ситуацією в ДАБІ, моніторити рішення інспекції, кадрову політику та ін. Невдовзі ви почуєте ще багато цікавого. Наприклад, про нове елітне авто пані Костенко, на якому вона їздить на державну роботу і яке вона чомусь забула задекларувати.

Далі буде

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