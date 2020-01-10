В Bellingcat определили возможное место запуска ракеты, которая, по версиям, стала причиной катастрофы рейса PS752
Исследователь из разведывательного сообщества Bellingcat Кристо Грозев определил возможное место запуска ракеты, которая, по одной из версий, стала причиной катастрофы украинского самолета в Иране.
Исследователь из разведывательного сообщества Bellingcat Кристо Грозев определил возможное место запуска ракеты, которая, по одной из версий, стала причиной катастрофы украинского самолета в Иране.
Об этом Кристо Грозев сообщил в Twitter.
Исследователь вычислил вероятное расстояние от места возможного запуска ракеты до места катастрофы и отметил, что в этом радиусе находится иранская ракетная база.
«Попробовал вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты против фактически известной скорости ТОР-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат – секретная база IRSG», – написал исследователь.
By measuring the time that it took for the camera to hear the explosion, we estimated the distance of the event (red circle), and cross-referenced it with the geolocation of the video and the flight trajectory of #PS752 (taken from from FlightRadar24). pic.twitter.com/76vw5zyM6Z
— Bellingcat (@bellingcat) 9 января 2020 г.
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