В Bellingcat определили возможное место запуска ракеты, которая, по версиям, стала причиной катастрофы рейса PS752

Исследователь из разведывательного сообщества Bellingcat Кристо Грозев определил возможное место запуска ракеты, которая, по одной из версий, стала причиной катастрофы украинского самолета в Иране.

Исследователь из разведывательного сообщества Bellingcat Кристо Грозев определил возможное место запуска ракеты, которая, по одной из версий, стала причиной катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом Кристо Грозев сообщил в Twitter.

Исследователь вычислил вероятное расстояние от места возможного запуска ракеты до места катастрофы и отметил, что в этом радиусе находится иранская ракетная база.

«Попробовал вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты против фактически известной скорости ТОР-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат – секретная база IRSG», – написал исследователь.