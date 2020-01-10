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Главная » Украина » Происшествия
19:44 10 Января 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Иран предоставил доступ к черным ящикам

Также, по информации МИД, Иран предоставил записи переговоров пилотов с диспетчерами

Украина получила доступ к черным ящикам потерпевшего катастрофу в Иране лайнера авиакомпании МАУ. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, украинские эксперты также получили доступ к обломкам самолета, к месту его падения и к записям переговоров пилотов с диспетчерами аэропорта Тегерана.

Министр отметил, что до момента последних переговоров пилотов с диспетчерами ситуация на борту была штатной. Также, по его словам, самолет изменил курс после того, как на борту произошла авария.

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