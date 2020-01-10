Трамп наконец поверил в глобальное потепление

Президент США Дональд Трамп теперь серьезно относится к глобальному потеплению и считает его серьезной проблемой, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Трамп заявил на брифинге в Белом доме в четверг, что он верит в изменение климата и что это «не обман», сообщает Daily Beast.

На вопрос корреспондента, считает ли он изменение климата обманом, президент ответил: «Нет, ни в коем случае. Это не обман. Это очень серьезная тема. Я хочу чистый воздух. Я хочу чистую воду».

Это заявление президента прозвучало после того, как Белый дом объявил о пересмотре закона о национальной экологической политике, который критиковали экологи.

В июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Тогда Трамп заявлял, что изменение климата – это «надуманная» проблема, а Парижское соглашение стало бы «катастрофой» для США.

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