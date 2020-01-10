26-летний немец, которого отравили сэндвичем, пролежал четыре года в коме и умер

В Германии умер 26-летний мужчина, который четыре года находился в коме после того, как его отравил коллега.

Клаус О. приговорен к пожизненному заключению



Работник компании, производящей металлическую арматуру, в городе Шлос-Холте-Штукенброк Ник Н. съел во время обеденного перерыва сэндвич, в который, как потом выяснилось, были подмешаны ацетат свинец и ртуть. В результате отравления был серьезно поврежден его мозг. Пострадали также двое его коллег, у них были поражены почки.

Виновным в покушении на убийство признали Клаус А. В прошлом году его приговорили к пожизненному заключению.

В четверг государственный прокурор Вейт Валтер заявил, что Верховный суд Германии может назначить новый судебный процесс, поскольку один из пострадавших скончался.

О деле стало известно в 2018 году после того, как один из работников компании заметил на своем обеде белый порошок. Позже на рабочем месте были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как Клаус О. посыпал неизвестным веществом бутерброды своих коллег, сообщает The Washington Post.

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