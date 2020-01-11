В Запорожье грабитель ворвался в квартиру прикованной к постели женщины, и отобрал у нее телефон

Преступник скрылся с похищенным, но ненадолго.

До восьми лет тюрьмы грозит уроженцу Воронежа, который совершил в Запорожье грабеж с проникновением в чужую квартиру.

По данным правоохранителей, 6-го января преступник открыл незапертые двери в одну из квартир многоэтажки, расположенной в Александровском районе Запорожья. Зная, что в квартире живет одинокая женщина-инвалид, прикованная к постели, преступник вошел в комнату, и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшим, вырвал у нее из рук мобильный телефон. После этого он сорвал с шеи женщины золотую цепочку, и ретировался из квартиры.

Грабителя вскоре задержали. Доказательств его вины хватило, чтобы вручить сообщение о подозрении. Следователь ходатайствовал перед судом, чтобы подозреваемого поместили в следственный изолятор, однако суд избрал для задержанного меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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