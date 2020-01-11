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Главная » Мир » Общество
13:58 11 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лондоне мигрантка из Литвы заставила мужа драться на дуэли с ее любовником

Драма разыгралась между живущими в Лондоне литовцами. Теперь 35-летняя Аста Й. и 25-летний Мантас К. предстанут перед судом за убийство 42-летнего Гедриуса Й., мужа Асты.

Женщина получит срок за подстрекательство к убийству

Аста, мать троих детей, предложила своему мужу Гедриусу (отцу одного из ее детей) и ее любовнику Мантасу разрешить спор на дуэли. Они должны были, вооружившись ножами, встреться в одном криминальном районе на востоке Лондона. Кто победит в драке, тот и возьмет себе женщину, пишет Bild.

Мантас, имевший криминальное прошлое, оказался сильнее. Он нанес своему сопернику 35 ножевых ранений и бросил его истекать кровью.

Когда полиция поймала Мантаса, он признался в убийстве.

Теперь Мантасу грозит пожизненный срок за убийство, а его любовнице – за подстрекательство к убийству.

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Тэги: убийство, дуэль

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