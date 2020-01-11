НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
14:41 11 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Австралии 21-летнего футболиста американского клуба съели акулы

Футболист американского клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти погиб в Австралии, где проводил со своими с друзьями отпуск.

Перспективный спортсмен, уроженец Мельбурна, пропал еще 2 января. Он прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду, пишет Newsweek.

Эрика быстро унесло течением в море. Друзья предприняли попытки его спасти, на место происшествия были вызваны полиции, а также спасательные службы.

Лишь пять дней спустя были найдены его останки. По предварительной информации, в море на парня напали акулы и съели его.

«Гастинг Бронкос» уже выразил соболезнования семье футболиста.

Источник:
Тэги: Германия, футболист, акулы

Новости по теме

26-летний немец, которого отравили сэндвичем, пролежал четыре года в коме и умер

В Германии умер мужчина, который четыре года находился в коме после того, как его отравил коллега по работе.

Пенсионерка приняла снаряд времен Первой мировой войны за вазу и поставила в гостиной

Во время уборки в сарае жительница немецкого Зондерсхаузена обнаружила металлический предмет, почистила его и поставила в качестве украшения в своей гостиной.

В немецком зоопарке из-за летающих китайских фонариков сгорели обезьяны

Фонари упали на обезьяний дом, живущие в нем животные погибли. Остались в живых только гориллы, которые обитают в уличном вольере.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы