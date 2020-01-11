В Австралии 21-летнего футболиста американского клуба съели акулы

Футболист американского клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти погиб в Австралии, где проводил со своими с друзьями отпуск.

Перспективный спортсмен, уроженец Мельбурна, пропал еще 2 января. Он прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду, пишет Newsweek.

Эрика быстро унесло течением в море. Друзья предприняли попытки его спасти, на место происшествия были вызваны полиции, а также спасательные службы.

Лишь пять дней спустя были найдены его останки. По предварительной информации, в море на парня напали акулы и съели его.

«Гастинг Бронкос» уже выразил соболезнования семье футболиста.

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