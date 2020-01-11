Командующий ВВС Ирана: «Я хотел умереть, когда узнал»

Высокий военный чин рассказал о первых мыслях после сообщения о сбитом украинском самолете.

Иранский бригадный генерал, командующий ВВС Амир-Али Хаджизаде откровенно заявил журналистам, что «хотел умереть, узнав о трагедии». По словам военачальника, он был бы готов пожертвовать жизнью, лишь бы подобной трагедии не произошло, и он не был свидетелем последствий данной катастрофы.

Напомним, официальный Иран признал, что атаковал украинский «Боинг», приняв его за крылатую ракету ВВС США. Признаться в этом у первых лиц государства хватило мужества лишь на третьи сутки после трагедии.

Амир-Али Хаджизаде командует Военно-космическими и Военно-воздушными силами Ирана с 2009 года, когда был назначен на должность лично аятоллой Али Хаменеи.

Тэги: катастрофа, Иран, самолет, трагедия, Боинг, заявление, Амир-Али Хаджизаде, ввс ирана