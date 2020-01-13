Верховный суд рассмотрит дело пожизненника Петухова, выигравшего у Украины два дела в ЕСПЧ

Осужденный за убийство и бандитизм заключенный обратил внимание мирового сообщества к проблемам осужденных пожизненно в Украине.

46-летний Владимир Петухов отбывает пожизненное заключение в Сокальской ИК №47. Учреждение максимального уровня безопасности находится во Львовской области.

Петухова арестовали в июне 2001 года по подозрению в убийстве, бандитизме и нескольких покушениях на убийства – в том числе, и сотрудников милиции. Свою вину Петухов в присутствии адвоката признал. Далее следовал длительный период заключения в СИЗО и первый приговор – пожизненное заключение. Затем апелляционные и кассационные инстанции оставляли это решение в силе.

Сам осужденный Петухов имел множество проблем со здоровьем, и получал медпомощь в условиях изоляции от общества. Не будучи довольным условиями содержания, оказываемой помощью врачей и еще многими факторами, Владимир Петухов, которого поддержала Харьковская правозащитная группа и несколько киевских адвокатов, обратился с и иском в Европейский суд по правам человека. Выиграв дело, вскоре он подал второй иск. И снова выиграл.

В делах «Петухов против Украины» (21 октября 2010 года) и «Петухов против Украины-2» (12 марта 2019 года), коллегия ЕСПЧ заключила, что права пожизненно заключенных в нашей стране ущемляются, и они фактически не имеют никаких шансов на досрочное освобождение. Действительно, кроме помилования Президента Украины выход пожизненника из мест заключения – феномен.

За исходом обоих дел в ЕСПЧ пристально следили и юристы, и общественники. Теперь, когда факт нарушений установлен, время наблюдать за тем, что изменится. И предпосылки к этому есть.

Власти.нет узнали, что на данный момент в Верховном суде Украины готовится к рассмотрению заявление Владимира Петухова с дополнениями его защитников относительно освобождения его досрочно. Возможно, Украину ждет настоящий прецедент.

Мнение автора. Одними юридическими способами проблему не решить. Ведь остается проблема социальная – Петухов, у которого по решению суда конфисковано все имущество, страдает целым рядом тяжелых недугов – в том числе и запущенным туберкулезом. На свободе он не был почти два десятилетия. О какой социальной адаптации может идти речь?

Тэги: Европейский суд по правам человека, убийство, пожизненное заключение, ЕСПЧ, Верховный суд Украины, владимир петухов, петухов против украины