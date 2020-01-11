45-летний водитель-дальнобойщик арестован за угрозы взорвать винницкую полицию

Мужчина выпил, и позвонил со своего мобильного с угрозами в дежурную часть.

В конце этой недели Винницкий горрайонный суд отправил в СИЗО Константина Г., подозреваемого в ложном сообщении о минировании отдела полиции, расположенного на улице Пирогова, 4.

В тот же день, 5-го января, оперативники задержали лжеминера в его собственной квартире – им оказался 45-летний водитель-дальнобойщик, работавший по контрактам в Евпропе. Мужчина объяснил свой неадекватный поступок алкогольным опьянением и желанием «пошутить».

Подобная шутка может обойтись Константину Г. Довольно дорого – вплоть до шести лет тюрьмы. Пока же ему и его родственникам следует найти чуть более 168-ми тысяч гривен, чтобы внести их в качестве залога и выйти на свободу. Если средств не найдется, приговора дальнобойщик будет дожидаться в следственном изоляторе.

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