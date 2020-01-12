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Главная » Мир » Происшествия
13:25 12 Января 2020 Просмотров 1290   КомментариевКомментарии

В Британии судили женщину, которая притворялась мальчиком и насиловала девочек

21-летня жительница Лондона Джемма Уоттс выдавала себя за Джейка Уатона, чтобы знакомиться с девочками. Ее судили за сексуальные преступления.

Она использовала свои собственные фотографии, при этом прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой, носила широкие штаны и капюшон

В суде ее обвинили насильственных действиях сексуального характера по отношению к четырем жертвам в возрасте от 13 до 16 лет, сообщает BBC. Но в полиции полагает, что жертв может быть намного больше – до 50 человек.

Все жертвы были уверены, что познакомились с 16-летним мальчиком: Джемма прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой, носила широкие штаны и капюшон.

Для многих девочек это был первый опыт сексуальных отношений. Но они лишь от полиции узнали о том, что Джейк на самом деле – женщина.

По словам сотрудницы полиции Филиппы Кенрайт, действия Джеммы Уоттс привели к тяжелым и необратимым последствиям для ее жертв. Две потерпевшие пытались покончить с собой.

Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления.

Источник:
Тэги: Великобритания, мальчики, девочки, сексуальные преступления

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