В Британии судили женщину, которая притворялась мальчиком и насиловала девочек
21-летня жительница Лондона Джемма Уоттс выдавала себя за Джейка Уатона, чтобы знакомиться с девочками. Ее судили за сексуальные преступления.
В суде ее обвинили насильственных действиях сексуального характера по отношению к четырем жертвам в возрасте от 13 до 16 лет, сообщает BBC. Но в полиции полагает, что жертв может быть намного больше – до 50 человек.
Все жертвы были уверены, что познакомились с 16-летним мальчиком: Джемма прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой, носила широкие штаны и капюшон.
Для многих девочек это был первый опыт сексуальных отношений. Но они лишь от полиции узнали о том, что Джейк на самом деле – женщина.
По словам сотрудницы полиции Филиппы Кенрайт, действия Джеммы Уоттс привели к тяжелым и необратимым последствиям для ее жертв. Две потерпевшие пытались покончить с собой.
Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления.
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