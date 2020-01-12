Немецкая официантка выиграла в лотерею 170 миллионов евро, но это никак не изменило ее жизнь
Единственная роскошь, которую позволила себе 48-летняя официантка, сорвав фантастический джек-пот в EuroMillions, – один BMW для себя и другой для мужа.
Швейцарцы активно обсуждают историю официантки, которая выиграла 184 миллиона швейцарских франков в лотерею EuroMillions – это примерно 170 миллионов евро, пишет Bild.
48-летняя официантка сорвала джек-пот еще в октябре 2018 года, но рассказала об этом репортеру газеты Blick только сейчас.
Сообщается, что женщина не из местных, она немка, ее муж тоже немец. Живут они в общине Лойгерн, в кантоне Аргау, на съемной квартире.
«Я здесь с 2001 года, и мне здесь нравится», – сказала она.
Единственная роскошь, которую она себе позволила, выиграв 170 миллионов евро - BMW для себя и для мужа.
Она продолжает работать в ресторане три дня в неделю. А один из ее клиентов даже рассказал репортеру, что продолжает давать новоявленной миллионерше чаевые.
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