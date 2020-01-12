В США полиция поймала подростков, из-за которых билборд над автотрассой показывал порно
Полиция Детройта нашла двух подростков 16 и 18 лет, виновных в том, что цифровой рекламный щит у автомагистрали демонстрировал порнографию.
Это случилось еще 28 сентября. Около 11 часов вечера злоумышленники проникли в помещение, где стоял компьютер, выводивший изображение на цифровой рекламный щит. После их вмешательства на билборде уже демонстрировались не рекламные ролики, а кадры порнофильма, сообщает CNN.
Водители оказались в непростой ситуации, так как перед ними на дороге начали мелькать непристойные изображения. «Я чуть не попал в аварию», – сказал один из водителей.
По требованию полиции компания Triple Communications, которая эксплуатировала билборд, быстро его отключила.
Полиция смогла опознать двух подростков. Те признались во всем.
16-летнего подростка, не имевшего ранее проблем с правосудием, суд по делам несовершеннолетних направил для прохождения специальной программы по перевоспитанию.
Второму, 18-летнему, было предъявлено обвинение в совершении правонарушения.
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