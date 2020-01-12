Задержаны исполнители убийства Амины Окуевои

На счету преступников еще два заказных убийства, которые, как утверждают в прокуратуре, уже раскрыты

В Facebook пресс-службы прокуратуры Киевской области сообщили, что задержаны убийцы ветерана АТО и общественного активиста Амины Окуевой.

«Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве утверждают, что на счету преступников еще два заказных убийства, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

«В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков», – добавили в прокуратуре.

Информацию о задержании киллеров подтвердил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, ДНК задержанных совпало с тем, что было оставлено на оружии. Также Аваков обнародовал видео задерания одного из злоумышленников и его фотографию.

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