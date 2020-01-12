В ООН 7 стран лишились права голоса из-за неуплаты членского взноса
Cтрана теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг превышает по размеру платеж за последние два года.
Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации.
Отмечается, что это такие страны, как Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.
В соответствии со статьей 19 устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.
В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Долг США ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов.
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Впервые бюджет организации составили на один год вперед, а не на два, как это делалось ранее. Членские взносы платят 129 стран из 193. Год практически закончен, а в бюджет поступило только 70% запланированных поступлений.