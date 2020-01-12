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Главная » Мир » Политика
15:40 12 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ливийская армия объявила о прекращении огня

Ливийская национальная армия согласилась пойти на прекращение боевых действий и операций в западном регионе Ливии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара объявила о том, что согласна пойти на прекращение огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, сообщает портал Al Wasat.

«Главное командование вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января. Намерены придерживаться его при условии, что противоположная сторона будет соблюдать прекращение огня. В случае любого нарушения ответ будет жестким», − подчеркнул аль-Мисмари.

Напомним, после встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа заявило, что поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны.

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Тэги: Ливия, армия, прекращение огня, хафтар

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