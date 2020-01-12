Стали известны страшные подробности о последних днях Анастасии Заворотнюк

Никто и подумать не мог, что случится непоправимое.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная многим по роли неугомонной прекрасной няни из одноименного сериала, находится на грани смерти.

По данным российских таблоидов, Заворотнюк, которая страдает онкологическим заболеванием, на днях выписали из больницы. Медики констатировали, что лечение данной стадии рака невозможно, и что жить актрисе осталось совсем недолго.

Шокированные близкие и друзья Анастасии забрали ее домой, и постараются по возможности скрасить последние минуты ее жизни.

Известно, что артистку мучают жуткие боли, и большую часть времени они находится под действием сильнодействующих препаратов.

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