Водителя фуры, из-за которого погибли 9 человек, будут судить в Житомире
Сейчас дело слушается в Новоград-Волынском горрайонном суде.
Из-за того, что все 11 потерпевших и три десятка свидетелей трагического ДТП, в котором погибли 9 человек, проживают в Житомире и Житомирском районе, в апелляционном суде области рассматривают возможность переноса слушания дела именно в этот областной центр из Новоград-Волынского горрайонного суда.
55-летнему водителю тягача «ДАФ» с цистерной грозит до двенадцати лет тюрьмы за совершение ДТП с девятью погибшими и более чем десятком раненых.
Авария произошла 22-го сентября прошлого года на 240-м километре трассы «Киев-Чоп». Водитель цистерны врезался в припаркованный у обочины автобус «Неоплан», в котором из Карпат возвращались сотрудники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. В горах они были на отдыхе.
Водитель остановил автобус, чтобы поменять лопнувшее колесо, и в это время в «Неоплан» въехал тягач.
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