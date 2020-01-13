Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар»: лидирует «Джокер»
92-я церемония вручения премии ройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. Как и в прошлом году, тут не будет ведущего – каждую номинацию будут объявлять приглашенные знаменитости.
Американская академия киноискусства объявила номинантов на премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций является «Джокер» – этот фильм будет бороться за награду в 11 категориях, сообщает BBC.
«Джокер» номинирован как лучший фильм, лучшая режиссура, лучший актер (Хоакин Феникс), а также еще в восьми других номинациях.
Фильмы «Ирландец», «1917 и «Однажды в Голливуде» получили по 10 номинаций каждая.
Британские актеры Синтия еров, Энтони Хопкинс, Джонатан Прайс и Флоренс Пью будут соревноваться за актерские награды.
11 номинаций «Джокера» полностью совпадают с выбором другой кинопремии BAFTA, объявившей своих номинантов на прошлой неделе.
«Золотой глобус-2020″: сериал «Чернобыль» победил в двух номинациях
Невеста из Донбасса: Украинский фильм претендует на престижную кинопремию
В номинации Лучший фильм с «Джокером» будут соревноваться также фильмы «Ирландец», «1917″, «Однажды в Голливуде», «Аутсайдеры (Ford v Ferrari)», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Брачная история» и южнокорейский фильм «Паразиты».
Хоакин Феникс в номинации Лучшая мужская роль присоединился к Адаму Драйвера с «Брачной истории», Леонардо ди Каприо ( «Однажды в … Голливуде»), Антонио Бандераса ( «Боль и слава») и Джонатана Прайса ( «Два Папы») .
В номинации Лучшая женская роль поборются Синтия еров, Сирша Ронан ( «Маленькие женщины»), Шарлиз Терон ( «Секс-бомба») и Рене Зеллвегер ( «Джуди»).
Скарлетт Йоханссон за актерскую работу номинировали на лучшую женскую роль (фильм «Брачная история») и лучшую женскую роль второго плана (фильм «Кролик Джоджо»).
Новости по теме
В Лос-Анджелесе, США, состоялась 77-я церемония вручения «Золотого глобуса», американской премии, присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Вручение премии «Оскар» в этом году состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.