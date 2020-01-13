Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар»: лидирует «Джокер»

92-я церемония вручения премии ройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. Как и в прошлом году, ​​тут не будет ведущего – каждую номинацию будут объявлять приглашенные знаменитости.

Американская академия киноискусства объявила номинантов на премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций является «Джокер» – этот фильм будет бороться за награду в 11 категориях, сообщает BBC.

«Джокер» номинирован как лучший фильм, лучшая режиссура, лучший актер (Хоакин Феникс), а также еще в восьми других номинациях.

Фильмы «Ирландец», «1917 и «Однажды в Голливуде» получили по 10 номинаций каждая.

Британские актеры Синтия еров, Энтони Хопкинс, Джонатан Прайс и Флоренс Пью будут соревноваться за актерские награды.

11 номинаций «Джокера» полностью совпадают с выбором другой кинопремии BAFTA, объявившей своих номинантов на прошлой неделе.

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В номинации Лучший фильм с «Джокером» будут соревноваться также фильмы «Ирландец», «1917″, «Однажды в Голливуде», «Аутсайдеры (Ford v Ferrari)», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Брачная история» и южнокорейский фильм «Паразиты».

Хоакин Феникс в номинации Лучшая мужская роль присоединился к Адаму Драйвера с «Брачной истории», Леонардо ди Каприо ( «Однажды в … Голливуде»), Антонио Бандераса ( «Боль и слава») и Джонатана Прайса ( «Два Папы») .

В номинации Лучшая женская роль поборются Синтия еров, Сирша Ронан ( «Маленькие женщины»), Шарлиз Терон ( «Секс-бомба») и Рене Зеллвегер ( «Джуди»).

Скарлетт Йоханссон за актерскую работу номинировали на лучшую женскую роль (фильм «Брачная история») и лучшую женскую роль второго плана (фильм «Кролик Джоджо»).

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