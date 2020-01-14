НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
11:01 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве начались акции протеста против открытия рынка земли

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Нацгвардии и Нацполиции.

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 14 января.

«Представители Национального штаба защиты родной земли возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», – говорится в сообщении.

Так, несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции возле Верховной Рады.

Кроме того, участники акции блокируют ряд дорог в центре Киева. Они перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.

На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.

В свою очередь правоохранители усилили меры безопасности в центре столицы, сообщает столичное управление Нацполиции. Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Нацгвардии и Нацполиции. Дежурят спасатели ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Источник:
Тэги: Киев, акция, рынок земли, аграрии, протестэмитинг

Новости по теме

Аграрии объявили о массовых акций протеста

Сегодня в Раде начинаются слушания по законопроекту о рынке земли, под парламентом собирается бессрочный митинг.

Под офисом президента прошел очередной протест

Возмущаются митингующие из-за идеи проведения в Украине земельного референдума. Люди сами хотят распоряжаться своей землей.

В Киеве проходит акция в поддержку легализации канабиса

Участники акции митингуют у зданий МВД, Минздрава и Верховной Рады. Они требуют доступ пациентов к медицинскому каннабису.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Елизавета II согласна, принцип Филипп глубоко ранен: королевская семья отпускает Меган и Гарри

07:05 Мир

В Хельсинки член экипажа выпал из аэробуса

06:26 Мир

В Одесской области изверг два раза проткнул женщину ломом

17:15 Украина

Верховный суд рассмотрит дело пожизненника Петухова, выигравшего у Украины два дела в ЕСПЧ

07:37 Украина

Стали известны страшные подробности о последних днях Анастасии Заворотнюк

20:27 Мир

Житомирская фирма скрывала налоги, списывая солярку

20:08 Украина

В Запорожье старые кадры распространяют анонимную клевету на команду Зеленского

18:09 Украина

Ливийская армия объявила о прекращении огня

15:40 Мир

Немецкая официантка выиграла в лотерею 170 млн евро, но это не изменило ее жизнь

14:10 Мир

В Британии судили женщину, которая притворялась мальчиком и насиловала девочек

13:25 Мир

С одобрения Лукашенко расстреляют двух братьев

11:28 Мир

Новости | Игровые автоматы