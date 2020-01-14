В Киеве начались акции протеста против открытия рынка земли
Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Нацгвардии и Нацполиции.
В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 14 января.
«Представители Национального штаба защиты родной земли возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», – говорится в сообщении.
Так, несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции возле Верховной Рады.
Кроме того, участники акции блокируют ряд дорог в центре Киева. Они перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.
На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.
В свою очередь правоохранители усилили меры безопасности в центре столицы, сообщает столичное управление Нацполиции. Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.
Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Нацгвардии и Нацполиции. Дежурят спасатели ГСЧС, кинологи и взрывотехники.
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