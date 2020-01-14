Звезда YouTube из Нидерландов призналась, что родилась мужчиной
Никки де Ягер, 25-летняя звезда YouTube из Нидерландов, у которой миллионы поклонников, призналась, что сменила пол.
Известная как NikkieTutorials, она является одной из самых влиятельных персон в индустрии красоты. В течение 11 лет она дает уроки макияжа, делает различные обзоры, у нее почти 13 миллионов подписчиков. Она сотрудничала со многими знаменитостями, включая Lady Gaga.
И вот теперь она решила совершить coming out, сообщает BBC.
По ее словам, это решение не было добровольным – кое-кто пытался ее шантажировать.
«Настало время быть по-настоящему свободным, – говорит она в своем видео. – Я родилась не в том теле, а это значит, что я – трансгендер».
Она рассказала, что родилась мужчиной, но всегда считала себя женщиной. К шести годам, при поддержке родителей, она начала отращивать волосы, а к семи-восьми годам носила только женскую одежду. Затем она начала принимать гормоны и к 19 годам завершила «полный переход».
Фанаты встретили признание Никки де Ягер с одобрением.
Ряд голландских политиков также похвалили ее. Так, министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгельсховен назвала ее «смелой» и «образцом для подражания».
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