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Главная » Мир » Общество
14:07 14 Января 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Звезда YouTube из Нидерландов призналась, что родилась мужчиной

Никки де Ягер, 25-летняя звезда YouTube из Нидерландов, у которой миллионы поклонников, призналась, что сменила пол.

Известная как NikkieTutorials, она является одной из самых влиятельных персон в индустрии красоты. В течение 11 лет она дает уроки макияжа, делает различные обзоры, у нее почти 13 миллионов подписчиков. Она сотрудничала со многими знаменитостями, включая Lady Gaga.

И вот теперь она решила совершить coming out, сообщает BBC.

По ее словам, это решение не было добровольным – кое-кто пытался ее шантажировать.

«Настало время быть по-настоящему свободным, – говорит она в своем видео. – Я родилась не в том теле, а это значит, что я – трансгендер».

Она рассказала, что родилась мужчиной, но всегда считала себя женщиной. К шести годам, ​​при поддержке родителей, ​​она начала отращивать волосы, а к семи-восьми годам носила только женскую одежду. Затем она начала принимать гормоны и к 19 годам завершила «полный переход».

Фанаты встретили признание Никки де Ягер с одобрением.

Ряд голландских политиков также похвалили ее. Так, министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгельсховен назвала ее «смелой» и «образцом для подражания».

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Тэги: YouTube, трансгендеры

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