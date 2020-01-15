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Главная » Мир » Спорт
10:37 15 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Олимпийцам-2020 готовят картонные кровати

Участники Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, будут спать на картонных кроватях.

Организаторы состязаний заявили, что все участники Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, спортсмены, участвующие в Олимпийских и Паралимпийских играх – 2020, будут спать на кроватях из высокопрочного картона.

Кровати выполнены из переработанных материалов, они отличаются высокой экологичностью и к тому же, впоследствии их можно переработать еще раз. По такому же принципу созданы и матрасы, состоящие из перерабатываемого пластика.

Представители компании «Airweave», выпустившей кровати, заверили, что их картон в прочности не уступает дереву и выдерживает до 200 килограмм веса. Позаботились производители и о личной жизни олимпийцев, намекнув, что на кровати можно спокойно заниматься сексом, если участвует не больше двух людей.

Всего в олимпийской деревне установят 18 тысяч кроватей; после соревнований их каркасы переработают в бумажные изделия, а матрасы — в пластмассовые.

На Олимпиаде в Токио будет экологичными не только кровати. Из переработанных материалов создали и олимпийский факел, и постаменты, и медали.

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Тэги: Олимпиада 2020, Картонные кровати, экологичность

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