Два Папы и целибат

Бывший папа римский Бенедикт XVI попросил убрать свое имя с книги, где критикует мнение папы Франциска о целибате.

Бенедикт XVI ушел в отставку в 2013 году. Несмотря на то, что он пообещал «укрыться от мира», в 2019 году бывший понтифик опубликовал открытое письмо о кризисе в католической церкви и публично высказался против ослабления практики целибата для католических священников.

Решение по этому вопросу в ближайшее время должен огласить папа Франциск. Это первый случай, когда Бенедикт открыто критикует позицию преемника. Теперь бывший понтифик просит убрать свое имя и фото из издания, в котором выражено несогласие с папой Франциском.

В октябре 2019 года в Ватикане состоялся Синод епископов Римско-католической церкви по проблемам Амазонии. В итоговом документе говорилось о возможности отмены безбрачия для священников в регионе. Предлагалось возводить в сан диаконов, которые получили соответствующее образование и имеют семью. Это, по мнению епископов, должно помочь в решении проблемы нехватки священнослужителей в отдаленных районах Амазонии, жители которых месяцами ждут причастия.

Франциск пообещал рассмотреть вопрос и вынести решение. Он заявил, что не выступает за отмену целибата, однако допускает исключения, например, из-за нехватки священников. Как пишет The Guardian, это создает прецедент, который может положить конец практике целибата во всем мире.

12 января газета «Le Figaro» опубликовала отрывки из книги «Из глубин наших сердец», написанной бывшим понтификом Бенедиктом XVI и кардиналом-консерватором Робером Сара. Авторы просят католическую церковь «не поддаваться ложным мольбам, театральности, дьявольской лжи и модным заблуждениям, которые пытаются обесценить священнический целибат».

The Guardian отмечает, что это первый случай, когда Бенедикт открыто вмешался в дела своего более либерального преемника. Бывший папа, которые имеет большое число сторонников, может помешать Франциску принять решение, даже несмотря на то, что тот считает его правильным для церкви.

Источники, близкие к Бенедикту, сообщили, что тот не видел и не утверждал текста книги. В ответ кардинал Робер Сара опубликовал копии писем от Бенедикта, дав понять, что бывший понтифик одобрил публикацию.

Кроме того, личный секретарь Бенедикта Георг Генсвайн заявил, что по просьбе бывшего папы он обратился к кардиналу с пожеланием убрать его имя и фотографию с обложки. И подтвердил, что текст о целибате Бенедикт написал летом прошлого года и передал его кардиналу.

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