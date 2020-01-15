Папа Франциск впервые назначил женщину на руководящий пост в Ватикане

Папа римский Франциск назначил итальянского юриста, 66-летнюю Франческу Ди Джованни, на руководящую должность в главном офисе Ватикана.

Франческа Ди Джованни будет работать заместителем министра в Государственном секретариате.

В частности, она будет отвечать за контакты Ватикана с ООН.

Франческа Ди Джованни имеет юридическое образование и уже 27 лет работает в Ватикане. Она занималась вопросами миграции и беженцев, проблемами женщин, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, сообщает BBC.

Папа Франциск всегда открыто высказывался за то, чтобы женщины занимали более высокие посты в Ватикане.

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