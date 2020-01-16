Ученые разгадали секрет «тысячелетнего дерева»

Оказалось, что дерево гинкго может жить более тысячи лет. Его гены не запрограммированы на неизбежное старение.

Исследователи из США и Китая изучали деревья гинкго в возрасте от 15 до 667 лет. Они анализировали клетки, кору, листья и семена этого вида.

Ученые обнаружили, что молодые и старые деревья производят защитные химические вещества для борьбы со стрессами, которые возникают из-за болезни или засухи, сообщает BBC.

К этим веществам относятся антиоксиданты, антимикробные препараты и растительные гормоны. Генетические исследования показали, что гены, связанные со старением, автоматически не «включались» в определенный момент времени, как у других растений.

Гинкго можно встретить в парках и садах по всему миру, однако в дикой природе оно находится на грани исчезновения.

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