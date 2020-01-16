НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Наука и Техника
10:14 16 Января 2020 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Ученые разгадали секрет «тысячелетнего дерева»

Оказалось, что дерево гинкго может жить более тысячи лет. Его гены не запрограммированы на неизбежное старение.

Исследователи из США и Китая изучали деревья гинкго в возрасте от 15 до 667 лет. Они анализировали клетки, кору, листья и семена этого вида.

Ученые обнаружили, что молодые и старые деревья производят защитные химические вещества для борьбы со стрессами, которые возникают из-за болезни или засухи, сообщает BBC.

К этим веществам относятся антиоксиданты, антимикробные препараты и растительные гормоны. Генетические исследования показали, что гены, связанные со старением, автоматически не «включались» в определенный момент времени, как у других растений.

Гинкго можно встретить в парках и садах по всему миру, однако в дикой природе оно находится на грани исчезновения.

Источник:
Тэги: старение, генетика, дерево

Новости по теме

У эмбрионов человека нашли признаки старения

Процессы старения начинаются еще в утробе, в первые недели жизни эмбриона.

Ученые определили три этапа старения человека

Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.

Синий свет от смартфона и монитора ускоряет старение

Даже если не смотреть на него продолжительное воздействие синего света от смартфона или монитора может ускорить старение организма.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы