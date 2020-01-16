Ученые доказали, что неандертальцы были отличными дайверами
Ранее у ученых было мало доказательств того, что неандертальцы умели плавать. Однако новые данные свидетельствуют, что они даже умели нырять на большую глубину.
Паоло Вилья из Университета Колорадо с коллегами проанализировали почти две сотни раковин местного вида моллюсков Callista chione, обнаруженных в пещере, которая находится всего в нескольких метрах над пляжем в регионе Лацио в центральной Италии.
Эти артефакты были раскопаны археологами еще в конце 1940-х годов. Но только теперь ученые выяснили, что некоторые из этих раковин, возможно, были собраны на морском дне, а не подобраны на пляже. Неандертальцы, жившие здесь около 90 тысяч лет назад, превращали раковины моллюсков в режущие инструменты, сообщает BBC.
Вполне возможно, утверждают исследователи, неандертальцы умели нырять на глубину от двух до четырех метров, хотя у них не было снаряжения для подводного плавания.
Эти данные резко контрастируют с нашими прежними представлениями о том, что неандертальцы были исключительно охотниками на крупных животных.
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