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Главная » Мир » Общество
13:46 16 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Джеффри Эпштейн торговал несовершеннолетними секс-рабами

Покончивший с собой Джеффри Эпштейн торговал несовершеннолетними секс-рабами. Об этом сообщается в иске, который подала генпрокурор Виргинских островов Дениз Джордж.

Эпштейн близко общался с британским принцем Эндрю, что стоило последнему королевских полномочий

По ее словам, девочек в возрасте от 12 до 17 лет доставляли в роскошные дома Эпштейна на Виргинских островах на корабле, вертолете и самолете, сообщает Bild.

Миллионер держал несовершеннолетних девушек на своем острове Литтл-Сент-Джеймс. В частности, описан случай 15-летней девушки, которая безуспешно пыталась сбежать с острова вплавь. Ее подобрали и вернули назад Эпштейну.

Сообщается, что в компьютере у Эпштейна был список потенциальных жертв, а сам бизнесмен возглавлял систему торговли секс-рабынями. При этом жертв заставляли привлекать к этой работе других несовершеннолетних девушек.

В начале августа миллиардера обнаружили мертвым в камере. Согласно официальным данным, он покончил с собой. В случае признания виновным Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 45 лет.

Эпштейн был хорошо знаком со многими высокопоставленными чиновниками США, включая президента Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и других.

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Тэги: секс-рабство, Джеффри Эпштейн

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