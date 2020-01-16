Джеффри Эпштейн торговал несовершеннолетними секс-рабами
Покончивший с собой Джеффри Эпштейн торговал несовершеннолетними секс-рабами. Об этом сообщается в иске, который подала генпрокурор Виргинских островов Дениз Джордж.
По ее словам, девочек в возрасте от 12 до 17 лет доставляли в роскошные дома Эпштейна на Виргинских островах на корабле, вертолете и самолете, сообщает Bild.
Миллионер держал несовершеннолетних девушек на своем острове Литтл-Сент-Джеймс. В частности, описан случай 15-летней девушки, которая безуспешно пыталась сбежать с острова вплавь. Ее подобрали и вернули назад Эпштейну.
Сообщается, что в компьютере у Эпштейна был список потенциальных жертв, а сам бизнесмен возглавлял систему торговли секс-рабынями. При этом жертв заставляли привлекать к этой работе других несовершеннолетних девушек.
В начале августа миллиардера обнаружили мертвым в камере. Согласно официальным данным, он покончил с собой. В случае признания виновным Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 45 лет.
Эпштейн был хорошо знаком со многими высокопоставленными чиновниками США, включая президента Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и других.
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