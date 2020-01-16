Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой

Скандально известный бывший глава департамента противодействия наркопреступностиНацполиции Илья Кива стал не только народным депутатом, но и ведущим телепердачи.

Скандально известный бывший глава департамента противодействия наркопреступностиНацполиции Илья Кива, у которого есть судимость за взяточничество и справка о психическом заболевании, благодаря новым покровителям стал не только народным депутатом, но и ведущим телепердачи.

Об этом пишут журналисты «Политека».

«О своем коррупционном прошлом и психическом здоровье Кива говорит неохотно. Так, на одном из эфиров разразился истерикой, когда журналисты вспомнили о его судимости», – говорится в материале.

Ранее журналист и блогер Владимир Бойко сообщал, что в Едином государственном реестре судебных решений сохраняется приговор Октябрьского районного суда Полтавы от 24 декабря 2013 года в деле №1622 / 11616/2012, согласно которому бывший заместитель начальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области Илья Кива был осужден за взяточничество согласно ч. 3 статьи 368 УК Украины. Суд установил Киве наказание в виде штрафа в размере 10200 грн и лишил права занимать должности, государственные должности сроком на 1 год.

По информации журналиста, Кива на момент осуждения был инвалидом второй группы в связи с психическим заболеванием. Так, в тексте решения суда указано, что Кива «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больницы с диагнозом: последствия черепно-мозговой травмы с психопатизация личности, является инвалидом 2 группы». Именно по этой причине суд вынес столь мягкий приговор взяточнику.

Впрочем, такое реноме никак не помешало Киве сблизиться с главой МВД Арсеном Аваковым. Чтобы устроить Киву в МВД Аваков «уговорил» суд пересмотреть и смягчить приговор.

«Но неадекватные и одиозные выходки Кивы постоянно вызывали возмущение у общественности, и Аваков был вынужден уволить своего буйного подопечного из Нацполиции, но оставил своим советником. Однако Кива недолго грустил, и быстро нашел себе новых хозяев. Теперь он народный депутат партии Медведчука «Оппозиционная платформа «За жизнь», а также ведущий программы о борьбе с коррупцией на канале ZIK», – говорится в материале.

По мнению журналистов, Илья Кива – это показательный пример того, как различного рода неадекватные взяточники и проходимцы не только устраивают себе комфортную жизнь, но и имеют наглость с особым цинизмом поучать других, как им жить.

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