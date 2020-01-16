Колебания на валютном рынке связаны с психологическим фактором – НБУ
Нацбанк видит только одну причину колебания гривны.
Скачки курса гривны в конце прошлого и начале нового года обусловлены психологическим фактором, считает замглавы Нацбанка Олег Чурий, сообщает РБК-Украина в четверг, 16 января.
Он напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его словам, был вызван психологическим фактором.
«Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет», – сказал он.
Чурий напомнил, что НБУ не регулирует курс, а принимает участие в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.
По его словам, «те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят».
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Замедлению роста цен способствовали укрепление гривны, низкие мировые цены на энергоресурсы.
Как мы можем заметить наш НБУ внедрял выше указанные мною методы, что приводило к дефициту гривневой массы и повышало стоимость гривны для субъектов хозяйствования в Украине.