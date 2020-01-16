Колебания на валютном рынке связаны с психологическим фактором – НБУ

Нацбанк видит только одну причину колебания гривны.

Скачки курса гривны в конце прошлого и начале нового года обусловлены психологическим фактором, считает замглавы Нацбанка Олег Чурий, сообщает РБК-Украина в четверг, 16 января.

Он напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его словам, был вызван психологическим фактором.

«Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет», – сказал он.

Чурий напомнил, что НБУ не регулирует курс, а принимает участие в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.

По его словам, «те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят».

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