Как в Черниговской области парочка «экстрасенсов» убила молодую пару из-за жажды наживы

Двое преступников безжалостно расправились с молодыми людьми.

В распоряжении «Властей» оказались жуткие подробности резонансного двойного убийства, произошедшего на Черниговщине.

Находка, сделанная в один из летних дней 2017 года на окраине черниговского села Шаповаловка шокировала всех жителей и даже опытных сыщиков: под землей обнаружены изувеченные тела семейной пары – Виталия и Ольги Зубенко (на фото). Им было 28 и 27 лет соответственно.

Судмедэксперты заключили, что смерть обоих наступила от массивной кровопотери, вызванной множественными колотыми ранениями грудной клетки. Орудие преступления – длинное шило – множество раз насквозь пронзило легкие молодых людей. Убиты супруги были с разницей в несколько минут. Убийства совершены в разных местах. Полицейские начали кропотливо изучать обстоятельства жестокой расправы, и вскоре вышли на след подозреваемых – 44-летнего Игоря Гордиенко и 46-летней Нины Попивки.

Под тяжестью улик убийцы сознались в содеянном, и сообщили подробности своих зверств.

Выяснилось, что Гордиенко занимался «знахарством», и принимал различных паломников в летней кухне на подворье Попивки. К «знахарю» приехала пара из Киева – Ольга и Виталий были бездетными, и надеялись на помощь оккультиста. В разговоре с Гордиенком пара обмолвилась о том ,что собирает деньги на собственное жилье, и якобы уже имеет 50 тысяч долларов сбережений. «Экстрасенс» решил завладеть деньгами, убив молодых людей. В подельницы взял подругу Попивку.

Загодя вырыв яму в глухом месте, преступники запаслись растворителем и электролитом из аккумуляторов, содержащих кислоту. В качестве орудия убийства использовали металлический прут и длинное шило. Заведя ничего не подозревавшего Виталия Зубенко в глухомань, его сначала вырубили ударом прута по голове, а затем нанесли поверженному мужчине множество ударов шилом в грудь. Та же участь ожидала супругу убитого – с ней преступники расправились в летней кухне.

Тела убитых бросили в яму, залили кислотой и растворителем, а затем подожгли. Изуродованные останки закопали. Затем убийцы отправились в Киев, где ключами убитых открыли двери квартиры Зубенко. Там они нашли лишь несколько десятков тысяч гривен – никаких долларовых сбережений у пары на самом деле не было.

Коллегия судей Деснянского районного суда Чернигова оказалась слишком мягкой к убийцам, которым грозило пожизненное лишение свободы за убийство двух человек из корыстных побуждений, Тем не менее, Гордиенко приговорили к 15-ти годам тюрьмы, а его подельницу – к 11-летнему сроку. При этом, по пять лет, согласно «закона Савченко», осужденные уже отбыли. Напомним, скандальный и отмененный закон приравнивал день пребывания в СИЗО к двум годам тюрьмы.

Не исключено, что родители жестоко убитых молодых людей обжалуют мягкий приговор для убийц их детей.

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