НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
17:25 16 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Водитель, развозивший продукты, не выдержал, и украл колбасу и хлеб

Мужчина был так голоден, что украл на целый банкет.

850 гривен штрафа выплатит бывший водитель предприятия «Семейная колбаска», который осуществлял развоз продукции – более 13 тонн мясных и хлебо-булочных изделий.

Отъехав от точки загрузки, водитель, не выдержав, открыл грузовой отсек вверенного ему автомобиля DAF, и похитил колбасы, мясных рулетов, сосисок и прочих товаров на без малого 2 тысячи гривен.

Недостачу обнаружили сразу, и мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он был вынужден сменить место работы, и сейчас перевозит несъедобную продукцию промышленного назначения, которую производит другое предприятие.

Источник:
Тэги: суд, водитель, штраф, колбаса, курьезы, продукция, хищение

Новости по теме

Образцовое хозяйство: Жительница Винницы кормила козу марихуаной

Правоохранители не уточнили, употреблялось ли молоко парнокопытного в пищу.

Следователь за взятку в размере $5000 обещал замять убийство

Правоохранитель-взяточник всего первый год трудился в должности следователя.

Скупой платит дважды: Черновицкий полицейский отомстил хулигану, предлагавшему ему мизерную взятку

Вместо административной мужчину постигла уголовная ответственность.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы