Водитель, развозивший продукты, не выдержал, и украл колбасу и хлеб
Мужчина был так голоден, что украл на целый банкет.
850 гривен штрафа выплатит бывший водитель предприятия «Семейная колбаска», который осуществлял развоз продукции – более 13 тонн мясных и хлебо-булочных изделий.
Отъехав от точки загрузки, водитель, не выдержав, открыл грузовой отсек вверенного ему автомобиля DAF, и похитил колбасы, мясных рулетов, сосисок и прочих товаров на без малого 2 тысячи гривен.
Недостачу обнаружили сразу, и мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он был вынужден сменить место работы, и сейчас перевозит несъедобную продукцию промышленного назначения, которую производит другое предприятие.
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