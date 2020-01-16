В армию с 18 лет – Зеленский подписал новый указ
В нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, а также об увольнении в запас.
На срочную службу в этом году будут призывать в апреле – июне и в октябре – декабре.
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», – говорится в указе.
Стоит отметить, что в последние годы в Украины призывали в армию с 20 лет.
В запас будут уволены срочники, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле – июне 2020 года; в октябре – декабре 2020 года.
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