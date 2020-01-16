Пьяница «просто так» надругался над 24 могилами

Массовую драку с памятниками усопшим утроил Житель Днепропетровской области.

На ровном месте схлопотал судимость житель одного из сел Новомосковского района, который пришел на местное кладбище осенью прошлого года. По причинам, которые он не может объяснить до сих пор, местный житель принялся крушить все, что попадало под руку. В итоге, он умудрился свалить надгробья на 24 могилах усопших в разные годы людей.

Мужчина не искал оправдания, и честно признался в содеянном полицейским. Лишь заявил, что алкоголь сыграл с ним злую шутку.

Несмотря на то, что подсудимому грозило до пяти лет тюрьмы, суд оставил его на свободе, приговорил к четырехлетнему условному сроку с двухлетней отсрочкой наказания.

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