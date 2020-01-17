В Харькове расстреляли бизнесмена
Возле подъезда убили директора похоронного бюро. Неизвестный скрылся на автомобиле.
Информация о происшествии поступила в полицию 16 января, в 17:35. По предварительным данным, по улице Танкопия возле подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко», – говорится в сообщении Нацполиции.
Расстрелянным оказался директор местного похоронного бюро. Смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания убийцы в Харьковской области введена спецоперация «Сирена».
Сообщаются приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.
Открыто дело об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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