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Главная » Украина » Происшествия
08:18 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывшая военная Нацгвардии была шпионкой «ДНР»

В Мариуполе разоблачили бывшую военную Национальной гвардии, которая шпионила в пользу террористической организации «МГБ ДНР».

Служба безопасности Украины разоблачила в Мариуполе и прекратила разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии.

Было установлено, что женщину завербовал некий боевик «МГБ ДНР» по имени Максим Калашников в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии. Военная собирала и передавала боевикам информацию о выполнении воинской частью боевых задач на Донбассе, также оккупанты хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей. Женщина общалась с кураторами через запрещенную российскую соцсеть. По месту ее жительства были обнаружена компьютерная техника с доказательствами общения с боевиками.

Сейчас задержанной объявлено о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

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Тэги: Мариуполь, Шпионка ДНР, Бывшая военная

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