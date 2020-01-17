Бывшая военная Нацгвардии была шпионкой «ДНР»

В Мариуполе разоблачили бывшую военную Национальной гвардии, которая шпионила в пользу террористической организации «МГБ ДНР».

Служба безопасности Украины разоблачила в Мариуполе и прекратила разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии.

Было установлено, что женщину завербовал некий боевик «МГБ ДНР» по имени Максим Калашников в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии. Военная собирала и передавала боевикам информацию о выполнении воинской частью боевых задач на Донбассе, также оккупанты хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей. Женщина общалась с кураторами через запрещенную российскую соцсеть. По месту ее жительства были обнаружена компьютерная техника с доказательствами общения с боевиками.

Сейчас задержанной объявлено о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

Тэги: Мариуполь, Шпионка ДНР, Бывшая военная