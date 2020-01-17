Спектакль в трех актах: Гончарука президент помилует, «пипл» – «схавает»?
Театральная постановка с прошением об отставки премьера Гончарука после кассетного скандала вызывает лишь улыбку брезгливости.
Журналисты сняли переписки народных депутатов от Слуги народа о заявлении об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом сообщает Цензор.Нет.
Нардеп от Слуги народа Анатолий Драбовский обсуждал в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
«Арахамия нас заверил, что президент его помилует», — написал депутат и добавил. — Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную…».
Представитель Слуги народа Андрей Задорожный в переписке отправлял собеседнице ссылку на скандальные «пленки Гончарука».
Также удалось снять переписку нардепа Максима Перебийноса с абонентом Мама.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.
— Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, — написал ей Гончарук.
— Мы ЗА тебя!, — ответила Третьякова.
— В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), — отвечает Гончарук
— 70−80 … Работаем дальше. Жизнь…, — сказала Третьякова.
После этого она решила посмотреть сообщения в группе SLUGA SPEAKERS NEW.
«Чего только люди не сделают, чтоб не приходить на час вопросов к правительству»., — написали в группе.
«Гончаруку нужо было бы быть в ВРУ на часе правительства», — пишет Третьякова.
«От не убеждена: был бы срач і показательная порка», — отвечает Анастасия Красносельская.
«А так картинка, что власти нет в стране», — ответила ей Третьякова.
17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.
Во время выступления в Раде Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия президентом Владимиром Зеленским политического решения по отставке.
Этому событию предшествовала публикация в Сети аудиозаписи якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Зеленским.
В Кабинете министров назвали эту запись фейковой.
Гончарук в видеообращении заявил, что против него и Зеленского «работают много людей».
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