Спектакль в трех актах: Гончарука президент помилует, «пипл» – «схавает»?

Театральная постановка с прошением об отставки премьера Гончарука после кассетного скандала вызывает лишь улыбку брезгливости.

Журналисты сняли переписки народных депутатов от Слуги народа о заявлении об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.Нет.

Нардеп от Слуги народа Анатолий Драбовский обсуждал в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

«Арахамия нас заверил, что президент его помилует», — написал депутат и добавил. — Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную…».

Фото: Цензор.Нет

Представитель Слуги народа Андрей Задорожный в переписке отправлял собеседнице ссылку на скандальные «пленки Гончарука».

Фото: Цензор.Нет

Также удалось снять переписку нардепа Максима Перебийноса с абонентом Мама.

Фото: Цензор.Нет

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

— Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, — написал ей Гончарук.

— Мы ЗА тебя!, — ответила Третьякова.

— В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), — отвечает Гончарук

— 70−80 … Работаем дальше. Жизнь…, — сказала Третьякова.

Фото: Цензор.Нет

После этого она решила посмотреть сообщения в группе SLUGA SPEAKERS NEW.

«Чего только люди не сделают, чтоб не приходить на час вопросов к правительству»., — написали в группе.

«Гончаруку нужо было бы быть в ВРУ на часе правительства», — пишет Третьякова.

«От не убеждена: был бы срач і показательная порка», — отвечает Анастасия Красносельская.

«А так картинка, что власти нет в стране», — ответила ей Третьякова.

Фото: Цензор.Нет

17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Во время выступления в Раде Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия президентом Владимиром Зеленским политического решения по отставке.

Этому событию предшествовала публикация в Сети аудиозаписи якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Зеленским.

«У Зеленского очень примитивное… простое понимание экономических процессов: есть платежный баланс, он сильно не улучшился, а гривна сильно укрепилась — аномалия. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос», — якобы заявил Гончарук и затем якобы сказал, что он сам является «профаном в экономике».

В Кабинете министров назвали эту запись фейковой.

Гончарук в видеообращении заявил, что против него и Зеленского «работают много людей».

Тэги: отставка, спектакль, зеленский, Гончарук