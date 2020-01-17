НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
13:16 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спектакль в трех актах: Гончарука президент помилует, «пипл» – «схавает»?

Театральная постановка с прошением об отставки премьера Гончарука после кассетного скандала вызывает лишь улыбку брезгливости.

Журналисты сняли переписки народных депутатов от Слуги народа о заявлении об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.Нет.

Нардеп от Слуги народа Анатолий Драбовский обсуждал в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

«Арахамия нас заверил, что президент его помилует», — написал депутат и добавил. — Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную…».

Фото: Цензор.Нет

Представитель Слуги народа Андрей Задорожный в переписке отправлял собеседнице ссылку на скандальные «пленки Гончарука».

Фото: Цензор.Нет

Также удалось снять переписку нардепа Максима Перебийноса с абонентом Мама.

Фото: Цензор.Нет

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

— Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, — написал ей Гончарук.

— Мы ЗА тебя!, — ответила Третьякова.

— В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), — отвечает Гончарук

— 70−80 … Работаем дальше. Жизнь…, — сказала Третьякова.

Фото: Цензор.Нет

После этого она решила посмотреть сообщения в группе SLUGA SPEAKERS NEW.

«Чего только люди не сделают, чтоб не приходить на час вопросов к правительству»., — написали в группе.

«Гончаруку нужо было бы быть в ВРУ на часе правительства», — пишет Третьякова.

«От не убеждена: был бы срач і показательная порка», — отвечает Анастасия Красносельская.

«А так картинка, что власти нет в стране», — ответила ей Третьякова.

Фото: Цензор.Нет

17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Во время выступления в Раде Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия президентом Владимиром Зеленским политического решения по отставке.

Этому событию предшествовала публикация в Сети аудиозаписи якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Зеленским.

«У Зеленского очень примитивное… простое понимание экономических процессов: есть платежный баланс, он сильно не улучшился, а гривна сильно укрепилась — аномалия. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос», — якобы заявил Гончарук и затем якобы сказал, что он сам является «профаном в экономике».

В Кабинете министров назвали эту запись фейковой.

Гончарук в видеообращении заявил, что против него и Зеленского «работают много людей».

Источник:
Тэги: отставка, спектакль, зеленский, Гончарук

Новости по теме

В армию с 18 лет – Зеленский подписал новый указ

В нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский согласно действующему законодательству ответил 6 июня на электронную петицию, автор которой требовал отстранить президента от занимаемой должности.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Женщина, отсидев 10 лет за убийство, проткнула мужу печень из ревности

07:45 Украина

«Это обман!» – Трамп отреагировал на начало суда по импичменту

06:43 Мир

Британец вернул Шри-Ланке статую Будды, вывезенную его прадедом в XIX веке

20:54 Мир

Как в Черниговской области парочка «экстрасенсов» убила молодую пару из-за жажды наживы

16:28 Украина

Правительство РФ одобрило назначение Мишустина премьером

15:21 Мир

В аэропорту Перу задержали бельгийца с 20 живыми птицами в чемодане

15:01 Мир

Кассетный скандал? В сеть попала аудиозапись «совещания Гончарука»

07:09 Украина

«Хортицу», «Воздух» и «Первак» с акцизом разливали в сельском гараже

21:19 Украина

Правительство Медведева ушло в отставку. В России новый премьер

19:17 Мир

Заходивший на посадку Boeing сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса

18:47 Мир

В Мукачево разбойник напал на девочку, избил и покусал ее

15:51 Украина

Новости | Игровые автоматы