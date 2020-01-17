Что «Слуги Народа» думают об отставке Гончарука
Некоторые нардепы поддержали премьера, другие допускают отставку всего Кабмина. Также есть мнение, что это «срежиссированная игра».
Представители правящей партии Слуга народа прокомментировали отставку премьер-министра Алексея Гончарука, заявление о которой он подал в пятницу, 17 января.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что позиция Гончарука об отставке правильная.
«Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке – правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев», – написал Арахамия.
В кулуарах Верховной Рады он заявил, что фракция поддержит отставку Гончарука, если ее примет президент.
Нардеп Никита Потураев поддержал премьера и позитивно оценил работу Кабмина. Он также отметил, что разговор, который попал в сеть, был смонтирован, а некоторые высказывания вырваны из контекста.
Депутат Даниил Гетманцев отметил, что вопрос отставки Гончарука надо рассматривать на фракционных заседаниях, а также проконсультироваться с президентом..
«Лично у меня даже нет позиции, принимать отставку премьер-министра или не принимать отставку премьер-министра, поскольку я должен проконсультироваться с фракцией, возможно, с президентом… позиция должна быть фракционная, консолидированная, здесь не может быть свободного голосования», – сказал Гетманцев в эфире 112 Украина.
В свою очередь, нардеп Ирина Верещук считает, что в отставку может подать весь Кабмин.
«Кабмин может подать в отставку, главное, чтобы это было законно. Мы знаем о заявлении Алены Бабак, было уже представлено кандидата на должность - Дениса Шмыгаля. Мы начали обговаривать его кандидатуру. Но в связи с тем, что не было премьера, мы поставили на стоп этот вопрос».
В то же время, со ссылкой на неназванного «слугу народа» сообщается, что решение Гончарука написать заявление об отставке – «это срежиссированная игра».
«Вся эта история с заявлением Гончарука – не более, чем срежиссированная игра. Понятное дело, что никакой отставки не будет – можно даже посмотреть, куда он подал свое заявление», - подчеркнул собеседник, уточнив, что заявление отставке подано не в Верховную Раду, как должен бы был, а президенту.
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