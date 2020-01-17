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Главная » Мир » Происшествия
19:42 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Польского фермера съели собственные свиньи

Ужасная находка потрясла жителей маленькой деревни недалеко от Любина: соседи нашли кости фермера – он мог быть съеден собственными свиньями!

Последний раз фермера видели 31 декабря. Неделю спустя сосед обнаружил конечности и фрагменты черепа, сообщает Gazeta Wrocławska.

Известно, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Он жил один, выращивал свиней. Они не были заперты в свинарнике. Они свободно гуляли вокруг

Сложно определить точную причину смерти. Возможно, мужчина умер от сердечного приступа или упал в обморок. Однако все указывает на то, что после его смерти его тело съели голодные свиньи. Тело было почти полностью съедено. Осталось всего несколько костей конечностей и фрагментов черепа.

Найденные кости теперь должны быть осмотрены судебно-медицинским экспертом.

Животные, скорее всего, будут усыплены.

Источник:
Тэги: Польша, фермер, свиньи

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